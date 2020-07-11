Общество
ФедералПрессПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет
В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.
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с чего всё началось
С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.РИА Новости Крым11 июля в 12:37
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Представители ПФР рассказали, кого ждут дополнительные компенсации к пенсии
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