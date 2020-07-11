Общество

ФедералПрессФедералПрессПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет

В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.
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с чего всё началось

ПФР анонсировал прибавку к пенсиям: кого ждут дополнительные выплаты

С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
РИА Новости Крым11 июля в 12:37

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Прибавка к пенсии с 1 августа: От бонуса для работающих пенсионеров до срочной выплаты

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ПФР сообщил о новых прибавках к пенсиям

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Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020

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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:18, Ашберн
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Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

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Евросоюз ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы

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Трамп поздравил Дуду с переизбранием президентом Польши на второй срок

Президент США Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, выразив надежду на развитие сотрудничества в сфере обороны, энергетики и телекоммуникаций.
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Путин сократил численность центрального аппарата МВД

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Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

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Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля

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