Общество

ФедералПрессФедералПрессПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет

В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.
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с чего всё началось

ПФР анонсировал прибавку к пенсиям: кого ждут дополнительные выплаты

С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
РИА Новости Крым11 июля в 12:37

Подробнее о событии

Прибавка к пенсии с 1 августа: От бонуса для работающих пенсионеров до срочной выплаты

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Primpress.ru11 июля в 15:30

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РИА Новости Крым11 июля в 12:37

Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: от индексаций до перерасчетов

Территория новостей11 июля в 10:46

Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы

Московский Комсомолец11 июля в 08:31
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