Общество
ФедералПрессПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет
В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.РИА Новости Крым11 июля в 12:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Представители ПФР рассказали, кого ждут дополнительные компенсации к пенсии
Народные новости11 июля в 16:27
«Могут писать заявления». Пенсионерам старше 55 и 60 лет дадут новую выплату от ПФР
Primpress.ru11 июля в 15:30
Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: от индексаций до перерасчетов
Территория новостей11 июля в 10:46
Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы
Московский Комсомолец11 июля в 08:31
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:36, Ашберн
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Американской автокомпании электрокаров Тесла удалось удешевить производство Tesla Model Y. Об этом сообщает официальный сайт "www.njcar.r".
Лезги газет 16:44
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
Наука
Летучие мыши не болеют вирусами, которые сами переносят
Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.
Газета DAILY 11 июля в 14:38
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
Политика
США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря
Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
REGNUM 17:42
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Здоровье
В Приморском крае еще 54 человека заразились коронавирусом
Еще 54 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Приморском крае за прошедшие сутки.12 июля сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна вчера в 04:36
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
"Реал" обыграл "Гранаду" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 18:05
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
Экономика
Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
РБК 18:25
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.
Чемпионат 11:55
Гаджеты
Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Энергетика
Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
Экономика
Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
Коммерсантъ 18:23
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском 13:20
Хоккей
Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
Советский спорт 08:51
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Кино
Вышел трейлер нового мультсериала от сценариста «Рика и Морти»
Напомним, что Джастин Ройланд и Майкл Макмэхан, два главных создателя «Рика и Морти», выпустили весной мультсериал «Солнечные противоположности» на стриминговом сервисе Hulu.
Moi-portal.ru 06:20
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека.
Ведомости 18:12
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Общество
Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов
11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.ру 12:58