Общество
ФедералПрессПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет
В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.РИА Новости Крым11 июля в 12:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Граждан России с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Вечерний курьер11 июля в 03:04
Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы
Московский Комсомолец11 июля в 08:31
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020
Что происходит11 июля в 01:20
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
Политика
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Политика
США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море
Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Космос
Марсоход Perseverance установили на ракету-носитель
Naked Science 11 июля в 10:04
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Технологии
Ученый из Оксфорда рассказал, что такое суперискусственный интеллект
Ученый считает, что человечество уже стоит на пороге создания суперискусственного интеллекта.
Anonsens 20:16
Армия и оружие
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети
Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости 03:09
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Энергетика
Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Политика
Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна 06:41
Общество
В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»
Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
ТАСС 13:11
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет 16:39
Общество
ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну
По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
Говорит Москва 10:52
Футбол
«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия 19:07
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Технологии
В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify
Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
TV Губерния 02:33
Армия и оружие
Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Первые модифицированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, заказал Пентагон.
РЕН ТВ 20:55
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «пушистую» галактику
Телескоп NASA Hubble сделал снимок редкой «пушистой» галактики.
МИР 24 01:37
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Единоборства
Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алду и стал чемпионом UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби российский боец смешанного стиля Пётр Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
TV BRICS 09:39
Политика
Путин поговорил с Эрдоганом о статусе Святой Софии
Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 07:28