Общество

ФедералПрессФедералПрессПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет

В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ПФР анонсировал прибавку к пенсиям: кого ждут дополнительные выплаты

С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
РИА Новости Крым11 июля в 12:37

Подробнее о событии

Прибавка к пенсии с 1 августа: От бонуса для работающих пенсионеров до срочной выплаты

Царьградвчера в 03:32

ПФР сообщил о новых прибавках к пенсиям

ФАН11 июля в 18:16

Граждан России с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Вечерний курьер11 июля в 03:04

Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы

Московский Комсомолец11 июля в 08:31

Российских пенсионеров в августе ждут новые выплаты и льготы

Kazanfirst.ru11 июля в 04:49

С 1 августа пенсионеры России получат новые надбавки

Общественная служба новостей11 июля в 09:44

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020

Что происходит11 июля в 01:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:48, Ашберн
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
604
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
23
Политика

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
6
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
7
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
854
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,8K
Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
3
Космос

Марсоход Perseverance установили на ракету-носитель

Naked Science 11 июля в 10:04
Общество

Лидер «Ласкового мая» сбросил 43 килограмма и раскрыл секрет похудения

Lenta.ru 21:40
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
474
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
198
Технологии

Ученый из Оксфорда рассказал, что такое суперискусственный интеллект

Ученый считает, что человечество уже стоит на пороге создания суперискусственного интеллекта.
Anonsens 20:16
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
Армия и оружие

Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети

Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости 03:09
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
252
Энергетика

Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
2
Политика

Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна 06:41
821
Общество

В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»

Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
ТАСС 13:11
4
Авто

Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет 16:39
19
Армия и оружие

16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

Вести.Ru 12:42
4
Общество

ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну

По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
Говорит Москва 10:52
252
Футбол

«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия 19:07
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
56
Технологии

В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify

Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
TV Губерния 02:33
33
Армия и оружие

Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

Первые модифицированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, заказал Пентагон.
РЕН ТВ 20:55
Космос

Телескоп Hubble запечатлел «пушистую» галактику

Телескоп NASA Hubble сделал снимок редкой «пушистой» галактики.
МИР 24 01:37
1
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 21:36
264
Единоборства

Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алду и стал чемпионом UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби российский боец смешанного стиля Пётр Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
TV BRICS 09:39
8
Политика

Путин поговорил с Эрдоганом о статусе Святой Софии

Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 07:28
141
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное