С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.

с чего всё началось

В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.

ПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет

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