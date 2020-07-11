Общество
ФедералПрессПФР пообещал новую выплату пенсионерам старше 55 и 60 лет
В ПФР рассказали, что получить накопления могут россияне, которым в этом году исполняется 55 и 60 лет, граждане, не достигшие указанного возраста при условии назначении досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры – участники программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.РИА Новости Крым11 июля в 12:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа 2020
Что происходит11 июля в 01:20
Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы
Московский Комсомолец11 июля в 08:31
Граждан России с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Вечерний курьер11 июля в 03:04
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 22:19, Ашберн
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Здоровье
Более 57% заболевших коронавирусом в Иркутской области выздоровели
57,4% заболевших коронавирусной инфекцией в Иркутской области успешно вылечились.
АиФ Иркутск 21:36
Политика
Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна 06:41
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Общество
ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну
По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
Говорит Москва 10:52
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного
Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru 22:00
Космос
Марсоход Perseverance установили на ракету-носитель
Naked Science 11 июля в 10:04
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Происшествия
В Хабаровском крае начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро
Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
RT на русском 21:03
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия 19:00
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Здоровье
15 передвижных ФАПов с медоборудованием отправят в районы Забайкалья
В ближайшее время по нацпроекту «Здравоохранение» в регион поступит 12 передвижных медицинских комплексов для проведения флюорографии.
Чита.Ру 08:15
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
Наука
Выявлен «убивающий» коронавирус продукт
Группа исследователей Университета Монпелье во Франции выявили «убивающий» коронавирус продукт.
Lenta.ru 19:29
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
Армия и оружие
Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716
Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение 06:28
Кино
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Общество
Песков: в России уже реализуют идею повышения налогов для богатых
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал идею повышения налогов для богатых.
Коммерсантъ 16:26
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru 10:33
Общество
В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»
Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
ТАСС 13:11
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26