с чего всё началось

Реальный рост пенсионных выплат в Российской Федерации в 2020 году составит порядка 3%. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. По его словам, индексация пенсий практически вдвое выше инфляции.

ПФР пообещал рост пенсий в 2020 году

Армия и оружие Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.

Происшествия В Петербурге оштрафовали женщину, убившую насильника В Петербурге признали виновной и осудили женщину, которая убила мужчину, попытавшегося ее изнасиловать под угрозой ножа.

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Экономика Власти закупят российские планшеты для переписи населения Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.

Политика Путин назвал самые сложные моменты своего президентства Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.

Политика Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Общество Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

Происшествия В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Политика Путин: Россия не собирается «закрывать» интернет Interfax-Russia.ru - Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Общество Губернатор Магадана ответил на жалобы по работе областной больницы Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил РБК, что после жалоб в социальных сетях на нехватку постельного белья в Магаданской областной больнице там была проведена проверка.

Политика Путин призвал потреблять низкоградусный алкоголь Президент России Владимир Путин отметил в ходе большой пресс-конференции, что уровень потребления алкоголя в стране снижается, и жёстких мер в данном аспекте принимать не нужно.