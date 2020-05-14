Общество
Газета.RuПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
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с чего всё началось
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет лучше с 15 мая, советует источник URA.RU из Пенсионного фонда. По словам собеседника агентства, сейчас на сайте госуслуг слишком большой поток посетителей, из-за чего начались неполадки.URA.Ruвчера в 07:14
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