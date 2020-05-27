с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.

Общество Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010 Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено. 1

Общество В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом «В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram. 243

Общество Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировали сегодня в Сахалинской области Восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекции зарегистрировано в Сахалинской области.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 7

Здоровье О новом пике коронавируса предупредили в ВОЗ Заболеваемость коронавирусом может подскочить в любой момент в любой точке мира и это спровоцирует вторую волну заболеваемости. 885

Финансы Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.

Игры Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5 На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню. 5

Авто Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50% Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом.

Политика Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.

Армия и оружие В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.

Политика Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 274

Экономика Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза. 2

Футбол «Эффект Иньесты». «Виссел Кобе» побил рекорд J-League по прибыли Клуб побил рекорд по прибыли в японской лиге с показателем 11,4 млрд иен (около 96 миллионов евро).