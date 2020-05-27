Экономика

Капитал страныКапитал страныПФР повысит накопительные пенсии

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

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Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новости26 мая в 08:05

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Life.ruвчера в 17:40
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Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой

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В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
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Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
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В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

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Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня

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Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
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Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

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Космос

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