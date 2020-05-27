с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.

Общество Россия предоставила ВОЗ восемь возможных вакцин против коронавируса 10 вакцин находятся на стадии клинической оценки, 114 — на доклинической стадии, сообщила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович, передаёт РИА Новости. 135

Общество Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2,1K

Экономика Криптовалюту в России могут легализовать Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 63

Общество В Челябинской области продлят режим повышенной готовности Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня. 36

Общество Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов. 1

Авто В России появится автомобильный бренд CheryExeed Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed. 48

Авто Бренд Datsun уходит с российского авторынка Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка. 457

Экономика Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. 98

Политика Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.

Происшествия Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми. 32

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Политика Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 4,1K

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K

Авто «Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей. 5

Экономика «Транснефть» ожидает падения грузооборота на 10% Трубопроводная монополия «Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 295

Экономика ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений. 236