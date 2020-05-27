Экономика
Капитал страныПФР повысит накопительные пенсии
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Общество
Россия предоставила ВОЗ восемь возможных вакцин против коронавируса
10 вакцин находятся на стадии клинической оценки, 114 — на доклинической стадии, сообщила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 09:29
Общество
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае
По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Нева Спорт 09:38
Общество
В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 11:36
Экономика
Криптовалюту в России могут легализовать
Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.
Долг.рф 09:00
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Общество
Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня
В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов.
Город+ 12:58
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
Авто
Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей
Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Политика
Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом
Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 12:58
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 09:20
Наука
Найдено первое свидетельство каннибализма у динозавров юрского периода
Ранее у исследователей не было доказательств каннибализма среди динозавров юрского периода.
Planet Today 08:59
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Авто
«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России
Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю 26 мая в 15:19
Здоровье
Японская журналистка рассказала о своем лечении в московской больнице
Историю лечения легочного заболевания в московской больнице рассказала японская журналистка Асука Токуяма, 28 мая сообщает JB Press.
ИА Красная Весна 12:12
Экономика
«Транснефть» ожидает падения грузооборота на 10%
Трубопроводная монополия «Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ 08:02
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Экономика
ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
Коммерсантъ 11:36
Наука
Нательный датчик научили определять уровень витамина C через пот
Ученые из США и Швейцарии создали приклеиваемое на кожу руки устройство, способное измерять уровень витамина C в поту, что коррелирует с уровнем в крови.
N+1 26 мая в 08:27
Общество
В Подмосковье открываются парки
Газета.Ru 12:26