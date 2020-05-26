Экономика

МоссоветМоссоветВ России с 1 августа повысят накопительные пенсии

Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
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