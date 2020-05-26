Экономика

Знамя труда (Альметьевск)Знамя труда (Альметьевск)С 1 августа увеличатся накопительные пенсии

Гражданам России пересчитают размер накопительных пенсий. Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

Подробнее о событии

В России увеличат накопительные пенсии. 5 способов заработать на старость

РБК26 мая в 10:38

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Life.ruвчера в 17:40

ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Коммерсантъ26 мая в 12:32

В России увеличат пенсии сразу на 9,13%: Кому повезёт, сообщил ПФР

Царьградвчера в 22:27

В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

RT на русском26 мая в 09:07

Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новости26 мая в 08:05

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС26 мая в 05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,5K
Политика

Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой

Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru 13:57
Общество

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

ТАСС 15:40
250
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5,2K
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
37
Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
2
Общество

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Коммерсантъ 16:03
27
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
3,2K
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
196
Экономика

Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
296
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
301
Экономика

Акционерам «КамАЗа» рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2019 год

Отмечается, что на сегодняшнем онлайн-заседании Совета директоров «КамАЗа» годовому общему собранию акционеров компании рекомендовано распределение прибыли не производить и дивиденды по акциями за 2019 год не выплачивать.
Аргументы и Факты 12:20
Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
19
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
705
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
1
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
2
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Общество

Представитель ВОЗ в России озабочена недоверием населения к вакцине

Москва, 28 мая 2020, 15:49 — REGNUM Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович озабочена недоверием населения РФ к будущей вакцине от коронавиурса.
REGNUM 08:49
144
Космос

Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»

Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд вчера в 08:24
3
Наука

Определять мочу коронавирусных больных научили собак

Live24 11:43
7
Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
34
Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

На презентации компания раскрыла стоимость смартфона Xiaomi Mi 10 на российской рынке, которая составила 70 тысяч рублей.
Lenta.ru 12:48
60
Общество

В Воронежской области продлён режим самоизоляции

Воронеж, 28 мая 2020, 20:53 — REGNUM Режим самоизоляции в Воронежской области продлён до 15 июня.
REGNUM 13:53
54
Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
6
Политика

США: лидеры G7 положительно оценивают идею очного саммита

США получили положительные отклики от лидеров G7 об идее провести саммит очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:15
Политика

Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК 07:49
397
Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
955
Экономика

Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
8
Общество

Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти

"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:58
25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное