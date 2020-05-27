с чего всё началось

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом сообщает пресс-служба ПФР. Повысить пенсии удалось благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года.

Биатлон СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.

Происшествия В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.

Общество С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг. 2,1K

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,2K

Религия Православные празднуют Вознесение Господне Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне. 291

Общество Академик РАН предупредил о вреде масок и перчаток Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия. 257

Происшествия Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости. 5

Политика День парада Победы в России сделают выходным День проведения парада Победы в этом году — 24 июня — скорее всего станет выходным.

Экономика Квартиры в России подорожали вопреки режиму самоизоляции За май 2020-го квадратный метр в российских новостройках в среднем подорожал на 2,3 процента, до 62,4 тысячи рублей, — вопреки действовавшему повсеместно режиму самоизоляции.

Политика МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 25

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,5K

Общество Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.

Общество Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая. 9

Экономика Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».

Общество В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли наладили отношения ради детей Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались далеко не в лучших отношениях. Долгое время они судились по вопросу опеки над детьми.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 104