Экономика

Право.руПраво.руВ России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом сообщает пресс-служба ПФР. Повысить пенсии удалось благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

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В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

RT на русском26 мая в 09:07

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Life.ruвчера в 17:40

ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Коммерсантъ26 мая в 12:32

В России увеличат накопительные пенсии. 5 способов заработать на старость

РБК26 мая в 10:38

В России увеличат пенсии сразу на 9,13%: Кому повезёт, сообщил ПФР

Царьградвчера в 22:27

Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новости26 мая в 08:05

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС26 мая в 05:24
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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
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В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

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Коммерсантъ вчера в 08:58
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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Общество

Академик РАН предупредил о вреде масок и перчаток

Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия.
REGNUM 05:17
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Происшествия

Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой

В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
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Общество

В России за сутки выявили 8 371 больного коронавирусом

За сутки в России выписали из больниц 8 785 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 150 993.
RuNews24.ru 03:46
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Политика

День парада Победы в России сделают выходным

День проведения парада Победы в этом году — 24 июня — скорее всего станет выходным.
66.ru вчера в 07:55
Экономика

Квартиры в России подорожали вопреки режиму самоизоляции

За май 2020-го квадратный метр в российских новостройках в среднем подорожал на 2,3 процента, до 62,4 тысячи рублей, — вопреки действовавшему повсеместно режиму самоизоляции.
Lenta.ru 02:57
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

RuNews24.ru 04:32
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Политика

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

Вести.Ru вчера в 18:36
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Общество

Бизнесмен из Польши обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве

Представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 28 мая.
Известия 02:25
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Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
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Происшествия

В Чехове задержали шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома

Полицейские задержали в подмосковном Чехове шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома.
ТАСС вчера в 14:45
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Экономика

Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

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Ведомости вчера в 17:15
Общество

В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.
Российская газета 26 мая в 10:29
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли наладили отношения ради детей

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались далеко не в лучших отношениях. Долгое время они судились по вопросу опеки над детьми.
Paparazzi.ru 03:02
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Космос

Хиральность биологических молекул связана с космическими лучами

Evo-rus.com 25 мая в 05:35
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Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Общество

«Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского 2 млн рублей

URA.Ru вчера в 06:51
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