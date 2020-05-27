с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.

Общество Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.

Общество Галкин спародировал совещание Путина и Собянина Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. 1K

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 427

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 46

Футбол Вальдес возглавил клуб 3-го дивизиона Испании «Орта» объявила о назначении экс-вратаря сборной Испании Виктора Вальдеса на пост главного тренера.

Общество Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. 15

Футбол У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус. 24

Общество «Крымэнерго» предъявило Ислямову иск на миллиард рублей из-за блэкаута "Ледокол" на обочине: политический путь Ленура Ислямова >> "Крымэнерго" иском более чем в 1 миллиард рублей полагает, что эту сумму недополучило во время отключения электроэнергии, и не считает те расходы, которые "Крымэнерго" понесло бы, покупая электроэнергию у фирмы - "прокладки" - ООО "ЦОР", а фактически: у украинских энергосетей.

Общество В России может появиться приложение для мигрантов В России может появиться специальное мобильное приложение для мигрантов, пишет "РИА Новости" со ссылкой на свой источник.

Общество Мэр Екатеринбурга рассказал, откроются ли с 1 июня рестораны, кафе и ТЦ 29 мая будет озвучено решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, которое прояснит, закончится ли режим самоизоляции в Свердловской области 1 июня, можно ли будет возобновить работу ресторанам, кафе и ТЦ. Мы задали вопрос о том, чего можно ждать от этого заседания, мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в прямом эфире. 2

Экономика В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40% В целом на 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. (34,3% от всего портфеля), добавили в БКИ.

Общество В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона. 114

Общество Названа идеальная для заражения коронавирусом погода Ученые из КНР установили, что более половины случаев заражения коронавирусной инфекцией произошли при температуре воздуха 5-15 градусов по Цельсию, сообщает издание Xinhua. 38

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 29

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Политика Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года. 429

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин призвал поддержать малоизвестных артистов Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в период пандемии коронавируса и нестабильной экономической обстановки в первую очередь необходимо поддержать не «первую плеяду звезд», а малоизвестных артистов, которые действительно зарабатывают на жизнь с помощью своего искусства. 5

Футбол Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня Италия поднимается на ноги, заявил Спадафора. Я могу подтвердить, что чемпионат возобновится 20 июня.