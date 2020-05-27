Экономика

Капитал страныКапитал страныПФР повысит накопительные пенсии

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

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ТАСС26 мая в 05:24
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