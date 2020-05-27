с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.

Экономика Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.

Кино Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.

Общество Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона. 1

Здоровье Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19 По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10 Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge. 72

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,9K

Политика Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком. 150

Политика Спикер Рады заявил о своей принципиальной позиции по русскому языку Языковое законодательство на Украине следует реформировать, однако в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу, заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Энергетика Оценены запасы нефти и газа в России Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. 22

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Космос Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги. 703

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 331

Политика США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива. 2

Авто Tesla снизила цены на свои электрокары В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику. 13

Здоровье В Бурятии сняли карантин в Кижингинском районе Как сообщил Ариг Ус глава Кижингинского района Геннадий Лхасаранов, решение о снятии ограничительных мероприятий было принято накануне, 26 мая. 2

Политика Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом». 163

Происшествия Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми. 1