с чего всё началось

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Общество Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая Местные жители города Новые Санжары Полтавской области подрались с сотрудниками Национальной полиции Украины из-за возможной эвакуации в их населенный пункт граждан, которых вывезли из охваченного смертельным коронавирусом Китая.

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Экономика Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.

Происшествия Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Политика Госдума ввела звание «Город трудовой доблести» Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во третьем - окончательном - чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести".

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Экономика Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот в инвестиции Министерство финансов отрабатывает новый подход к льготам для бизнеса, в соответствии с которым дополнительные доходы компаний от выделенных государством льгот будут направляться не на дивиденды, а в инвестиции.

Происшествия Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».

Происшествия Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.

Авто В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.