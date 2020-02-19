Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает
 Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

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Пенсионерам разъяснили нюансы получения пенсий на карточки «Мир»

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В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
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Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

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Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
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Grand Theft Auto IV вернётся в Steam 19 марта, но без мультиплеера

Для начала, игра вернётся в продажу 19 марта, однако лишь в полном издании — стандартное и расширение «Эпизоды из Либерти-Сити» больше нельзя будет приобрести отдельно.
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Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

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