Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

РБК15:09

Грядущие изменения в получении пенсий объяснили

Рамблер13:22

«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров

ФедералПресс17 февраля в 21:40

В ПФР раскрыли подробности перевода пенсионеров на карту «Мир»

Известия09:53

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

РИА Новости09:34

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Народные новости12:06

В России изменятся правила получения пенсии

Московский Комсомолец17 февраля в 00:54
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Газета.Ru 11:52
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В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
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"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
Вести.Ru 16:08
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ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

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Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
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Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
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Специалист по лечению пищевой зависимости уверен, что эти неприятные последствия для организма действительно могут наступить, но только, если вы будете пить энергетики "ведрами".
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Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид

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Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
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Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
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Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
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«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

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