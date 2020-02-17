Экономика
РИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров
ФедералПресс17 февраля в 21:40
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Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
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Порядка 60 человек пострадали в аварии в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом сообщает телеканал CBC.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
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Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
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Два человека скончались от коронавируса в Иране
Двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум.
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Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Энергетика
Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке
"Россия рисковала полномасштабной военной конфронтацией с США, чтобы получить полномасштабный черноморский порт, Севастополь, с выходом в Средиземное море, когда вернула Крым в состав России в 2014 году, поэтому нет ничего, чего бы она не сделала, чтобы закрепиться в Сирии и в транзитном маршруте в Сирию, в которую входит Ирак", — сказал источник в Ираке.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
Шоу-бизнес
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Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя пить энергетики
Специалист по лечению пищевой зависимости уверен, что эти неприятные последствия для организма действительно могут наступить, но только, если вы будете пить энергетики "ведрами".
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.
Автоспорт
Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид
Российский пилот команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов в Барселоне.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
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Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Армия и оружие
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.