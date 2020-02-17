Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
Читать в источнике
Комментировать298
с чего всё началось
Всем пенсионерам, получающим пенсионные выплаты на банковскую карту, до 1 июля 2020 года необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир», об этом напоминает
 Primpress со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Солидарность17 февраля в 07:09

Подробнее о событии

Кузбасский ПФР уточнил условия для получения пенсий

ВашГород.ру03:44

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

РБКвчера в 15:09

«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров

ФедералПресс17 февраля в 21:40

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Народные новостивчера в 12:06

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

РИА Новостивчера в 09:34

Грядущие изменения в получении пенсий объяснили

Рамблервчера в 13:22

В России изменятся правила получения пенсии

Московский Комсомолец17 февраля в 00:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика

Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
РИА Новости 04:13
Общество

В новом омском ЗАГСе прошла первая регистрация

Здание ЗАГСа торжественно откыли в День всех влюблённых, а первый брак было решено зарегистрировать в красивую дату 20.02.2020.
АиФ Омск 02:43
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность празднования Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ проконтролировать обеспечение максимальной безопасности празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мой Брянск 04:52
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости

Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.
VSE42.RU 18 февраля в 23:46
Экономика

Мишустин поручил сделать прозрачной и эффективной систему госзакупок

Министру финансов Антону Силуанову поручено оперативно подготовить поправки к закону, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44 федеральным законом, четче и быстрее.
Российская газета 04:40
Происшествия

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
РИА Новости 04:50
Единоборства

Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между Уайлдером и Фьюри, на кону которого будут стоять титулы американцы по версиям WBC и The Ring.
Российская газета 02:58
Общество

Госдума одобрила расширение программы маткапитала

Депутаты Думы поддержали поправки, расширяющие программу маткапитала. В частности, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Вести.Ru вчера в 05:27
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Политика

Путин рассказал о своих отношениях с Медведевым

Росбалт вчера в 22:59
Происшествия

Канада депортирует бывшего нациста, причастного к убийству 214 детей

Часть детей закопали живьём, других отравили выхлопными газами. Сам Оберлендер неоднократно утверждал, что не причастен к гибели людей.
ТВ Центр 18 февраля в 06:59
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 04:40
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ru вчера в 22:23
Космос

Нейронная сеть обнаружила более 10 опасных для Земли астероидов

Портал Поиск 02:34
Политика

За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому

Проголосовать за поправки в Конституцию россияне смогут прямо из дома. Подать заявление на участие в программе возможно с 1 апреля.
Фонтанка.Ру 04:07
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости 18 февраля в 06:08
Происшествия

В Лос-Анджелесе убили рэпера Pop Smoke

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Pop Smoke (настоящее имя Башар Джексон).
Дождь вчера в 10:12
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Происшествия

МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших в Чечне

МВД объявило в розыск трех уроженцев Дагестана, пропавших 10 февраля в Грозном, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:34
Происшествия

Австралийская полиция подтвердила подлинность документов по делу MH17

Известия 04:42
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Кино

Элай Рот станет режиссером фильма по Borderlands

Cyber.sports.ru 03:45
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное