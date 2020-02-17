с чего всё началось

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

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Шоу-бизнес Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.

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