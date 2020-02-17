Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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В ПФР раскрыли подробности перевода пенсионеров на карту «Мир»

Известия09:53

Грядущие изменения в получении пенсий объяснили

Рамблер13:22

Пенсионеры перейдут на карты «Мир» с 1 июля

Народные новости12:06

В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»

РБК15:09

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

РИА Новости09:34

«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров

ФедералПресс17 февраля в 21:40

В России изменятся правила получения пенсии

Московский Комсомолец17 февраля в 00:54
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
РБК 18:14
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия

Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

РИА Новости 20:18
Политика

Украинский генерал Москаль назвал Крым составной частью России

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль признал, что Крым входит в состав России.
Вестник Кавказа 12:13
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
РБК 21:00
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Культура

Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта

Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Экономика сегодня 11:10
Общество

На Алтае из-за метелей перекрыли трассы

По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Российская газета 07:03
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой

Актуальные Новости 01:27
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета 20:04
Наука

Иммунные клетки консультируются с клетками-соседями

Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
ToDay News Ufa 03:31
Общество

Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Газета.Ru 12:29
Общество

Студентов из Китая переведут на дистанционное обучение в вузах России

Из-за вспышки коронавируса Министерство образования и науки РФ издало приказ о переводе студентов из КНР на дистанционное обучение.
Южный Федеральный 13:02
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске

НИА-Красноярск вчера в 21:02
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК 21:00
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Политика

Совбез ООН обсудил обострение конфликта, касающегося ДНР и ЛНР

Обострение конфликта на юго-востоке Украине обсудили на заседании совета безопасности ООН, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:20
Экономика

Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»

Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Байкал24 19:24
Фигурное катание

Сотникова рассказала о своем состоянии после операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила о своем состоянии после операционного вмешательства.
ФАН вчера в 17:53
Космос

Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами

По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
ToDay News Ufa 13:52
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

RT на русском вчера в 13:46
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2029

Число жителей китайской провинции Хубэй, скончавшихся от последствий коронавируса, увеличилось до 2029 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
RT на русском 20:14
Происшествия

Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии

Двое россиян сошли в среду днем с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
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«Адмирал» проиграл «Трактору» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

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Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.
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