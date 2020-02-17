Экономика
РИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров
ФедералПресс17 февраля в 21:40
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Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Происшествия
В Германии в кальянных застрелили восемь человек
Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Политика
Украинский генерал Москаль назвал Крым составной частью России
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль признал, что Крым входит в состав России.
Экономика
Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Культура
Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта
Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Общество
На Алтае из-за метелей перекрыли трассы
По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Наука
Иммунные клетки консультируются с клетками-соседями
Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
Общество
Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию
"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Общество
Студентов из Китая переведут на дистанционное обучение в вузах России
Из-за вспышки коронавируса Министерство образования и науки РФ издало приказ о переводе студентов из КНР на дистанционное обучение.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Политика
Совбез ООН обсудил обострение конфликта, касающегося ДНР и ЛНР
Обострение конфликта на юго-востоке Украине обсудили на заседании совета безопасности ООН, передает ОТР.
Экономика
Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»
Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Фигурное катание
Сотникова рассказала о своем состоянии после операции
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила о своем состоянии после операционного вмешательства.
Космос
Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2029
Число жителей китайской провинции Хубэй, скончавшихся от последствий коронавируса, увеличилось до 2029 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Происшествия
Двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии
Двое россиян сошли в среду днем с круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама после того, как был снят двухнедельный карантин, введенный из-за нового коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.