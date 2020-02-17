Экономика
РИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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с чего всё началось
Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали в Пенсионном фонде, с 1 июля 2020 года будет изменен порядок получения страховых выплат по старости на банковские карты.Primpress.ru16 февраля в 05:15
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