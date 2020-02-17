Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали в Пенсионном фонде, с 1 июля 2020 года будет изменен порядок получения страховых выплат по старости на банковские карты.

с чего всё началось

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

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