Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР. При этом пенсионер может выбрать банковский счет, к которому карта не выпускается.
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с чего всё началось

Изменения ждут пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту

Российских пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, ждут серьезные изменения уже в этом году, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали в Пенсионном фонде, с 1 июля 2020 года будет изменен порядок получения страховых выплат по старости на банковские карты.
Primpress.ru16 февраля в 05:15

Подробнее о событии

В ПФР рассказали о новых правилах получения пенсий

Комсомольская правда10:23

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Москва 2410:15

«Карты национальных платежных систем должны быть очень выгодны». Экономист о картах «Мир» для пенсионеров

ФедералПресс17 февраля в 21:40

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РИА Новости09:34

ПФР пояснил об изменениях в получении пенсий

Primpress.ruвчера в 23:15

В ПФР раскрыли подробности перевода пенсионеров на карту «Мир»

Известия09:53

В России изменятся правила получения пенсии

Московский Комсомолец17 февраля в 00:54
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