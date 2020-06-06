Общество

BFM.ruBFM.ruПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
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с чего всё началось

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.
Правительство Московской области04 июня в 09:19

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В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Москва 24вчера в 23:27

В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»

RT на русскомвчера в 22:25

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию

Подмосковье Сегодня04 июня в 09:32

В Подмосковье активизировались мошенники, действующие якобы от Пенсионного фонда

Вести Подмосковья04 июня в 12:15

Новые виды мошенничества появились в Подмосковье на фоне распространения коронавирусной инфекции

Авиаград Жуковский04 июня в 10:50

Раскрыта новая мошенническая схема с «перерасчетом пенсий»

РИА Новостивчера в 18:36

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

Правительство Московской области04 июня в 09:19
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Общество

В МЧС назвали срок работ по ликвидации разлива в Норильске

Активной фаза операции по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет около 14 дней.
Известия 00:50
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
3,6K
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости вчера в 05:44
1,9K
Политика

Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты

Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.
Известия вчера в 23:10
3
Религия

Православные сегодня отмечают Троицу

Саратов 24 01:03
3
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ вчера в 17:54
10
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
3,5K
Общество

Чубайс поручился за арестованного главу РВК Повалко

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс направил в суд личное поручительство за руководителя «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
Коммерсантъ 00:06
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова

РИА Новости вчера в 20:01
2
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
585
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
720
Происшествия

Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования

Вести.Ru вчера в 15:24
18
Наука

Создан датчик давления, способный взвесить пушинку

Физики представили разработанный ими датчик, способный взвесить пушинку.
Anonsens вчера в 07:54
1
Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу

Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
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Футбол

Бывший игрок «Локомотива» рассказал о спорах с Семиным

Насколько знаю, сейчас всем в «Локомотиве» жалко, что Семин ушел — его очень любили.
Спорт-Экспресс вчера в 18:19
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
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Политика

Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

РИА Новости вчера в 00:31
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Единоборства

Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250

Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Lenta.ru вчера в 06:53
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус вчера в 15:41
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Политика

Лукашенко назначил новых членов правительства Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел ряд назначений в Кабинет министров.
РЕН ТВ 04 июня в 06:01
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
1,2K
Происшествия

В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин

Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
РИА Новости вчера в 22:03
6
Общество

Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске

ФАН вчера в 06:32
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
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Происшествия

В США разбился двухмоторный самолет

По меньшей мере пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T в штате Джорджия на юго-востоке США, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на власти.
РИА Новости вчера в 23:27
2
Политика

Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам, отмечается в документе.
Ведомости вчера в 08:44
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