Общество
BFM.ruПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
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с чего всё началось
По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.Правительство Московской области04 июня в 09:19
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