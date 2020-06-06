По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.

с чего всё началось

Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

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