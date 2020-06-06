Общество
BFM.ruПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
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с чего всё началось
По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.Правительство Московской области04 июня в 09:19
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Новые виды мошенничества появились в Подмосковье на фоне распространения коронавирусной инфекции
Авиаград Жуковский04 июня в 10:50
Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию
Подмосковье Сегодня04 июня в 09:32
Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества
Правительство Московской области04 июня в 09:19
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Космос
В корабле Маска использовали российские детали
Деловое.ТВ 04 июня в 02:05
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль США
С выводом на орбиту четвертого космического аппарата типа "Тундра" космический сегмент российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заработал в полном объеме.
Российская газета 04 июня в 05:55
Общество
Омичи ночью смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны в пятницу, 5 июня.
Омскрегион вчера в 03:00
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Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Общество
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Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
Армия и оружие
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском вчера в 04:01
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
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Крысам успешно пересадили мини-печень человека
Полноценный аналог человеческой печени впервые вырастили ученые.
Соловей.Инфо 03 июня в 11:56
Армия и оружие
В Идлибе погиб турецкий военный
Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 00:23
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании через вакцины
Напомним, фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил 300$ млн на борьбу с коронавирусом и разработку вакцины.
Муксун.fm вчера в 09:26
Политика
В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты
Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ 04 июня в 13:32
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Кино
Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»
ГЛАС.RU 04 июня в 05:04
Игры
Сборка видеоигр серии Total Annihilation доступна бесплатно и легально
Бесплатная раздача осуществляется до 16 часов по Московскому времени 7 июня. Помимо основной игры, в сборку входят два дополнения к ней.
ИА Красная Весна вчера в 16:10
Общество
«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия вчера в 19:12
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Горьковский автомобильный завод может выпустить новую «Волгу» на основе чешской Skoda Octavia A8.
Телеканал 360° вчера в 08:38
Здоровье
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились.
Lenta.ru 00:37
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Футбол
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
Спорт-Экспресс вчера в 05:33
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля.
Пятый канал 04 июня в 15:09
Технологии
Популярность устаревшей Windows 7 раскрыли аналитики
Устаревшая Windows 7, которая уже не получает обновлений безопасности, до сих пор остается второй по популярности среди операционных систем, установленных на компьютерах, пишет TechSpot со ссылкой на раскрытые данные исследования аналитической компании NetMarketShare.
Live24 04 июня в 09:10
Космос
NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Пресс-служба NASA сообщила о заключении контракта стоимостью 187 млн долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Происшествия
В США полицейские в знак протеста ушли с работы
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском вчера в 16:00
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27