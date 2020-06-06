Общество

Газета.RuГазета.RuПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Новые виды мошенничества, набирающие популярность, возникли на фоне распространения COVID-19, отмечает ведомство. Средняя сумма перерасчета пенсий составляет всего 50 рублей. ПФР провел опрос среди обратившихся в ведомство граждан и выяснил, что многие из них столкнулись с мошенничеством.
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с чего всё началось

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.
Правительство Московской области04 июня в 09:19

Подробнее о событии

В ПФР рассказали о мошеннической схеме с «перерасчетом пенсий»

РИА Новостивчера в 18:36

«Помощь» дороже перерасчета. Раскрыто новое «пенсионное» мошенничество

Радио Sputnik02:49

В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Москва 24вчера в 23:27

О мошенничестве с «перерасчетом пенсий» предупредил ПФР

Live2403:35

Новые виды мошенничества появились в Подмосковье на фоне распространения коронавирусной инфекции

Авиаград Жуковский04 июня в 10:50

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию

Подмосковье Сегодня04 июня в 09:32

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

Правительство Московской области04 июня в 09:19
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Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Здоровье

Ужесточены требования к работе медицинских и социальных организаций Псковской области в период пандемии

Ужесточены требования к работе медицинских и социальных организаций Псковской области в период пандемии по коронавирусу.
Псковская правда 04:32
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Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Армия и оружие

На Украине ввели натовские воинские звания

Депутаты Верховной рады внесли изменения в законодательство страны, предусматривающие приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.
Русская Планета вчера в 06:14
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Общество

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 04 июня в 19:53
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Общество

В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
1,2K
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
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Политика

Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
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Общество

Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ

Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Общество

В Австралии прошли протесты против расизма

В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда.
РБК 04:58
Космос

Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования

Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом.
Популярная механика вчера в 03:28
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Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

ТАСС вчера в 20:30
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Политика

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
Футбол

Кадыров был зол на него. Как легендарный Гуллит провалился в Грозном

«Терек» тренер покидал со скандалом. От него ждали побед в Европе, но Гуллит гулял по городам и показывал футболистам фокусы.
Чемпионат 04:00
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
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Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 04 июня в 14:44
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
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Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
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Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли

Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru вчера в 20:32
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Шоу-бизнес

Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью

17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
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МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
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