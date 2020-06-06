Общество
Газета.RuПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Новые виды мошенничества, набирающие популярность, возникли на фоне распространения COVID-19, отмечает ведомство. Средняя сумма перерасчета пенсий составляет всего 50 рублей. ПФР провел опрос среди обратившихся в ведомство граждан и выяснил, что многие из них столкнулись с мошенничеством.
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с чего всё началось
По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.Правительство Московской области04 июня в 09:19
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Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию
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Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества
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