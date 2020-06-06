Общество

Газета.RuГазета.RuПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Новые виды мошенничества, набирающие популярность, возникли на фоне распространения COVID-19, отмечает ведомство. Средняя сумма перерасчета пенсий составляет всего 50 рублей. ПФР провел опрос среди обратившихся в ведомство граждан и выяснил, что многие из них столкнулись с мошенничеством.
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с чего всё началось

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.
Правительство Московской области04 июня в 09:19

Подробнее о событии

О мошенничестве с «перерасчетом пенсий» предупредил ПФР

Live2403:35

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию

Подмосковье Сегодня04 июня в 09:32

В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

РБК00:34

В ПФР предупредили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»

RT на русскомвчера в 22:25

В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

РИА Новостивчера в 18:36

«Помощь» дороже перерасчета. Раскрыто новое «пенсионное» мошенничество

Радио Sputnik02:49

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

Правительство Московской области04 июня в 09:19
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Происшествия

В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский

В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Общество

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
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Политика

Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики

В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
Деловое.ТВ 08:20
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Здоровье

В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru 04 июня в 14:21
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
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Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
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Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
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Галустян в золотом боди прошелся по подиуму в своем новом клипе

Юморист Михаил Галустян в золотом боди прошелся по подиуму в своем новом клипе на песню "Золото". Ролик был опубликован на YouTube.
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Общество

Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Футбол

Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб

Metaratings 04:05
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
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Общество

Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке

Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания 04 июня в 04:59
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Политика

Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда.
News.ru 04 июня в 22:15
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Общество

Билл Гейтс ответил на домыслы о «чипировании»

Предприниматель, филантроп, один из основателей Microsoft Билл Гейтс ответил на измышления теории заговора о чипировании человечества во время вакцинации.
ДЕЛА.ru 04 июня в 22:39
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Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
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Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса

Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
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Политика

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
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Очень странные прототипы GeForce RTX 3080. На фотографиях одна из карт выглядит попросту неправильно

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Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
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Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
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Экономика

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня 04 июня в 10:53
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