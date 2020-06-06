Общество

Газета.RuГазета.RuПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Новые виды мошенничества, набирающие популярность, возникли на фоне распространения COVID-19, отмечает ведомство. Средняя сумма перерасчета пенсий составляет всего 50 рублей. ПРФ провел опрос среди обратившихся в ведомство граждан и выяснил, что многие из них столкнулись с мошенничеством.
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с чего всё началось

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

По информации Пенсионого Фонда РФ в последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей.
Правительство Московской области04 июня в 09:19

Подробнее о событии

О мошеннической схеме с «перерасчетом пенсий» рассказали в ПФР

Live2403:35

«Помощь» дороже перерасчета. Раскрыто новое «пенсионное» мошенничество

Радио Sputnik02:49

Жителей Подмосковья призвали быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества

Правительство Московской области04 июня в 09:19

В ПФР рассказали о мошеннической схеме с «перерасчетом пенсий»

РИА Новостивчера в 18:36

Новые виды мошенничества появились в Подмосковье на фоне распространения коронавирусной инфекции

Авиаград Жуковский04 июня в 10:50

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, обещающих пересчитать пенсию

Подмосковье Сегодня04 июня в 09:32

В ПФР предупредили о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

Москва 24вчера в 23:27
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Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс вчера в 15:33
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Общество

Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
Вести.Ru 03:56
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
1,3K
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости вчера в 02:56
2,1K
Происшествия

В Башкирии пропал шестилетний ребенок

Независимая Уральская газета 02:31
Шоу-бизнес

Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
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Армия и оружие

Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана

Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение вчера в 04:18
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
2K
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
110
Общество

В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
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Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
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Космос

В США назначили дату запуска марсохода Perseverance

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае российским транспортным самолётом Ан-124−100 «Руслан» на космодром ВВС США на мысе Канаверал была доставлена первая ступень ракеты-носителя Atlas V для запуска миссии «Марс-2020».
REGNUM 00:44
Общество

В Пекине жителям раздадут ваучеры на $1,7 млрд

Ваучеры на общую сумму $1,7 млрд для покупок выдадут жителям Пекина, сообщает 4 июня Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 14:53
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
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Происшествия

Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи

Интерфакс 04 июня в 08:13
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Армия и оружие

Израильские самолеты атаковали Сирию

Мир новостей 04 июня в 16:16
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ вчера в 06:13
441
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,4K
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
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Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

RT на русском 02:40
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings 04 июня в 15:52
Энергетика

Польша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
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Кино

Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»

Фантастический фильм "Дюна", который снял режиссер Дени Вильнев, представляет собой "законченную историю".
Kinonews.ru вчера в 05:27
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Здоровье

За сутки коронавирусом на Дону заболели еще 212 человек

За сутки в Ростовской области выявили еще 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:36
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу

В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
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