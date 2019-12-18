Экономика

URA.RuURA.RuГлава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

В результате, как заявил глава ПФР, к 2022 средний размер пенсий составит 18,3 тысячи рублей. Ранее глава фонда также заявил о том, что уровень индексации пенсий в России будет превышать инфляцию ежегодно, напоминает телеканал 360.
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Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

URA.Ru13:08

В ПФР заявили о снижении зависимости от федерального бюджета

РИА Новости09:12

Посчитали-прослезились: рост пенсий в 2019 году составит около 3%

Красная весна11:00

Власти ожидают реальный рост пенсий в этом году на 3%

Говорит Москва10:05

Глава ПФР назвал средний размер пенсии в 2022 году

Rambler News Service09:51

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАСС09:39

Россиянам пообещали рост пенсий

Lenta.ru12:17
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа

Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Евразия Daily вчера в 19:14
Футбол

«Барселона» и «Реал» назвали составы на матч чемпионата Испании

Газета.Ru 12:35
Политика

Парламент ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
RT на русском 08:16
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Общество

Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам

Субсидиарная ответственность наступает в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов и в этом смысле не отличается от ответственности по другим долгам, пишут судьи ВС. Нет оснований считать, что обязанность возместить убытки из-за привлечения к субсидиарной ответственности связана с личностью наследодателя.
Ведомости 12:07
Происшествия

Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест

Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Новостной фронт 11:35
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Фигурное катание

Алина Загитова тренируется в парном катании в ледовом шоу Навки

Ранее Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться.
Аргументы и Факты 06:11
Шоу-бизнес

Буланова не пригласит экс-супруга Радимова на свою свадьбу

Несмотря на развод, экс-супругам удалось сохранить «ровные» отношения, однако о дружеских встречах речи идти не может, заметила певица.
Петербургский дневник 16 декабря в 08:40
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru 01:22
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Российская газета 12:52
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
РИА Новости 12:43
Общество

Что принадлежит семье Гуцериевых

Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.
Коммерсантъ 06:50
Общество

Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

В Москве в среду был установлен температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, сообщили в столичном метеобюро.
Интерфакс 13:05
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Здоровье

Кардиолог рассказала об опасностях аномально теплой зимы

В минувшие выходные и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что повышение температуры связано с поступлением очень теплой воздушной массы из южной Атлантики и со Средиземного моря.
Новые Известия 12:35
Политика

Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Капитал страны вчера в 09:54
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Политика

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов

Похищение Цемаха В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха.
ТАСС 09:24
Происшествия

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:44
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Общество

Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Вести.Ru 09:18
Авто

Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый экран

Новый Cadillac Escalade первым из всех серийных автомобилей получит изогнутый OLED-дисплей.
110km.ru вчера в 01:18
Происшествия

«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Вести.Ru 07:41
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