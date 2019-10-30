Экономика

RT на русскомRT на русскомПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новости30 октября в 06:44

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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

РИА Новости30 октября в 06:44

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

RT на русском30 октября в 06:31

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

Российская газета30 октября в 06:41

Россиянам пообещали рост пенсий на 18%

URA.Ru30 октября в 07:28

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Коммерсантъ30 октября в 08:13

Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

Московский Комсомолец30 октября в 08:01

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов

Эхо Москвы30 октября в 08:30
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