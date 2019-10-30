Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

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В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов.

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

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