Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

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В ближайшие 3 года пенсии в России вырастут на 18%, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Глава ПФР прогнозирует рост пенсий в России на 18% за три года

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