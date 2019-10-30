Экономика

RT на русскомRT на русскомПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новостивчера в 06:44

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В ПФР рассказали, что пенсия россиян за три года вырастет почти на 20%

ТАССвчера в 12:08

Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

Коммерсантъвчера в 08:13

Россиянам пообещали рост пенсий на 18%

URA.Ruвчера в 07:28

Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

Московский Комсомолецвчера в 08:01

Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

РИА Новостивчера в 06:44

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

Российская газетавчера в 06:41

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

RT на русскомвчера в 06:31
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Общество

Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения

Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:03
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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
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Депутат Верховной рады расплакалась из-за игнорирования ее поправок

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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Происшествия

Люди несут цветы к детскому саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

В Нарьян-Маре люди несут к детскому саду, в котором мужчина убил ребенка, цветы и игрушки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Общество

Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp

Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Российская газета 15:08
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

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Политика

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 18:32
Происшествия

В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
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В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт

Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
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Цвет птичьих яиц в холодном климате зависит от терморегуляции

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Экономика

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
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В поликлинику №1 Петропавловска теперь можно записаться предварительно

В Петропавловской поликлинике №1 изменился порядок записи на плановый прием к узким специалистам: талоны можно получить по предварительной записи, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.
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Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия вчера в 01:32
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В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
URA.Ru 17:22
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

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Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Владимир Путин заявил о готовности к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
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Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
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Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
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Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
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Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

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Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска

При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
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Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Dragon Age 4 выйдет не ранее весны 2022 года

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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

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Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры

Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
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Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

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