с чего всё началось

Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.

Экономика Эксперты: из-за пандемии экономика Италии потеряет полмиллиона рабочих мест Милан, Италия, 26 мая 2020, 19:11 — REGNUM В 2020 году из-за последствий эпидемии и экономических ограничений количество рабочих мест в Италии сократится на полмиллиона, то есть более чем на 2%, с таким прогнозом выступил во вторник, 26 мая, глава национальной ассоциации политики в сфере труда Миммо Паризи.

Политика В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам. 3

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 10

Политика Трамп пообещал «мощные» меры против Китая Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 20

Общество Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. 131

Технологии Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 59

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,6K

Здоровье Коронавирус может оставить последствия на легких переболевших Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование ученых из Италии, коронавирус может спровоцировать возникновение рубцовых изменений легких, которые в свою очередь могут вызвать необратимые последствия для дыхания. 8

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса. 1,5K

Футбол «Бавария» обыграла «Боруссию» и оторвалась на семь очков в Бундеслиге "Бавария" одержала победу в центральном матче 28-го тура Бундеслиги, справившись с дортмундской "Боруссией" благодаря единственному голу Йозуа Киммиха, и сделала решительный шаг к чемпионству.

Киберспорт Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.

Хоккей Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 485

Здоровье Доктор Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры. 5

Футбол Клубы Серии А согласовали возобновление чемпионата 13 июня Полноценное возобновление состоится 20 июня, когда команды проведут игры 27-го тура Серии А. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет известно 29 мая по итогам встречи руководства итальянской лиги с Министерством спорта страны.

Технологии Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. 2

Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 82