с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Экономика Warner Music объявила о начале IPO Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, объявила о начале первичного размещения своих акций (IPO).

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

Политика Познер предупредил США о гражданской войне Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США. 52

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 485

Общество В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента. 220

Общество Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. 131

Единоборства BKFC предложит Тайсону 20 миллионов долларов за бой Напомним, что ранее 53 летний боксёр заявлял о возвращении на ринг, а также говорил, что может выйти на бой с любым человеком, который бросит ему вызов.

Общество Кадыров призвал медиков отказаться от отпусков из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медработников, полицейских и других задействованных в борьбе с коронавирусом людей временно воздержаться от взятия отпусков и отгулов. 2

Происшествия Toyota врезалась в трансформаторную подстанцию в Яблочном В районе дома N 108 парень не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в трансформаторную станцию.

Энергетика Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР в апреле Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 18%. 12

Общество Роспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье Из-за стремительного распространения коронавируса в Забайкалье Роспотребнадзор потребовал ограничить работу предприятий торговли.

Технологии Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. 2

Футбол Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.

Футбол «Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу Мюнхенская «Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией».

Технологии Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.