Экономика
КоммерсантъПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
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Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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В Москве ожидается сильный ветер, дождь с грозой и градом
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Стриминговый сервис HBO Max официально запустился
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Суд взыскал дом и участок бывшего и.о. главы лесхоза Приморья
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SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56
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StarHit.ru 09:00
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Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
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Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
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Вышло крупное обновление Windows 10
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Вести.Ru вчера в 14:40
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Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
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Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
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РИА Новости 04:39
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Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина обвинила ФСБ в мести
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) провела заседание, на котором рассмотрела вопрос о согласии на возбуждении уголовного дела в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
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В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
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Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
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Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
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Армия и оружие
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Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России
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