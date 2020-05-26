с чего всё началось

Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 25

Кино Стриминговый сервис HBO Max официально запустился В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.

Происшествия Суд взыскал дом и участок бывшего и.о. главы лесхоза Приморья Суд во Владивостоке вынес решение о взыскании в доход государства дома и земельного участка стоимостью свыше 10 миллиона рублей, принадлежащих бывшему и.о. главы департамента лесного хозяйства Приморья Владимиру Иванову, осужденному за получение взятки, сообщает Генпрокуратура. 3

Общество В Челябинской области продлят режим повышенной готовности Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня. 92

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Шоу-бизнес Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram. 2

Гаджеты Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10 Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10. 89

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 367

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 10

Общество Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона. 29

Происшествия Экс-глава Новосибирского облсуда Римма Шатовкина обвинила ФСБ в мести Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) провела заседание, на котором рассмотрела вопрос о согласии на возбуждении уголовного дела в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. 12

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 2K

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1K

Общество Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. 294

Экономика Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. 10

Шоу-бизнес Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк» По задумке Бебуришвили пара пришла на шоу. Фото из Instagram plan.b.tnt Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк». 27

Армия и оружие Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения "Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения", - отметил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.