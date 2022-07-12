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ПФР: работавшие за границей и самозанятые могут «докупить» стаж для пенсии

При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”.
РИА Новости
По словам представителей фонда, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели.
РИА Новости
Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.
РИА Новости
За текущий 2022 год россиянин может самостоятельно уплатить в Пенсионный фонд страховой взнос в размере 36 669,6 рубля.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В ПФР заявили, что взносы на пенсии могут делать самозанятые и проживающие за границей россияне
ПРАЙМ18:01
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NVL18:55
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РЕН ТВ18:34
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