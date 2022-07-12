На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».
"Возможность введения обязательной маркировки для пивной продукции прорабатывается с участием пивоваренных компаний с целью принятия наиболее оптимального для отрасли и государства решения", - сообщили в аппарате.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, ранее подписавший заявление об отставке с 13 июля на фоне протестов, вылетел из страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в миграционной службе.