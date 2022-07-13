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ПФР: работавшие за границей и самозанятые могут докупить стаж для пенсии

Страховые взносы могут делать те граждане, которые работают на себя (самозанятые) либо хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам. Подобный механизм может пригодиться и лицам, работающим за границей, но желающим, чтобы в России их пенсия продолжала формироваться.В источнике

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В ПФР разъяснили, у кого есть возможность «докупить стаж» для пенсии
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В ПФР заявили, что взносы на пенсии могут делать самозанятые и проживающие за границей россияне
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