Страховые взносы могут делать те граждане, которые работают на себя (самозанятые) либо хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам. Подобный механизм может пригодиться и лицам, работающим за границей, но желающим, чтобы в России их пенсия продолжала формироваться.

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