Страховые взносы могут делать те граждане, которые работают на себя (самозанятые) либо хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам. Подобный механизм может пригодиться и лицам, работающим за границей, но желающим, чтобы в России их пенсия продолжала формироваться.В источнике
Слитый же список материнских плат серии ASRock 600, предоставленный инсайдером, включает несколько моделей, показывая, что мы ожидаем Mini-ITX, Micro-ATX и материнскую плату, разработанную совместно с компанией NZXT.
Оперный певец Юсуф Эйвазов возмутился реакции репортеров на извинения Анны Нетребко. pitaniemalysha.ru По словам артиста, журналистам просто не о чем писать, а все обвинения в сторону его жены — ложные.