Телеканал 360°ПФР: работавшие за границей россияне смогут увеличить свою пенсию и докупить стажГраждане России при нехватке пенсионных коэффициентов могут «докупить стаж», сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по московскому региону.Телеканал 360°Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 22% х 12 месяцев).ПРАЙММожно уплатить взнос и формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.ПРАЙМСейчас покупка стажа особенно актуальна для самозанятых, которые не платят большинство налогов и вынуждены сами заботиться о будущей пенсии.Блокнот.руЧитать далееСвернутьГИПОРТГИПОРТКатунь 24РЕН ТВФАНБлокнот.руТульская служба новостейЯмал-МедиаЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваСпортКПТК ЗвездаГЛАС.RULive24Знамя труда (г. Тимашевск)Актуальные НовостиНИА СамараПодробнее о событииПФР: Самозанятые и работавшие за границей граждане могут докупить стаж для пенсииРоссийская газета22:50В ПФР заявили, что взносы на пенсии могут делать самозанятые и проживающие за границей россиянеПРАЙМ18:01Самое цитируемоеПФР: работавшие за границей и самозанятые могут докупить стаж для пенсииИзвестия20:55В ПФР рассказали о возможности части россиян купить себе стажRT на русском21:22ПФР: работавшие за границей россияне смогут увеличить свою пенсию и докупить стажТелеканал 360°22:08В ПФР рассказали, какие россияне могут докупить себе стажГазета.Ru19:00ПФР: работавшие за границей и самозанятые могут «докупить» стаж для пенсииРИА Новости18:11Показать ещёОценить917Поделиться