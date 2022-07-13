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ПФР: работавшие за границей россияне смогут увеличить свою пенсию и докупить стаж

Граждане России при нехватке пенсионных коэффициентов могут «докупить стаж», сообщает агентство «Прайм
» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по московскому региону.
Телеканал 360°
Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 22% х 12 месяцев).
ПРАЙМ
Можно уплатить взнос и формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.
ПРАЙМ
Сейчас покупка стажа особенно актуальна для самозанятых, которые не платят большинство налогов и вынуждены сами заботиться о будущей пенсии.
Блокнот.ру

Подробнее о событии

ПФР: Самозанятые и работавшие за границей граждане могут докупить стаж для пенсии
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В ПФР заявили, что взносы на пенсии могут делать самозанятые и проживающие за границей россияне
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