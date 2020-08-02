Благодаря удачным вложениям Пенсионный фонд России (ПФР) в августе проведет повышение пенсий 80 тысячам пенсионеров. Как пишет газета «Ведомости», 2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений УК ВЭБ.

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

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Экономика Экономисты оценили возможность «черного августа» в России Как сообщает ToDay News Ufa, причиной таких прогнозов является то, что в понимании россиян август ассоциируется с экономическими потрясениями, произошедшими в 1998 году.

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Футбол Игнашевич после 0:1 с «Шинником»: «Рязанцева, безусловно, не хватает» Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги матча Олимп-ФНЛ с «Шинником» (0:1). – Было очень много моментов и у одних, и у других ворот.

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