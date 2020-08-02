Экономика
URA.RuПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе
Благодаря удачным вложениям Пенсионный фонд России (ПФР) в августе проведет повышение пенсий 80 тысячам пенсионеров. Как пишет газета «Ведомости», 2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений УК ВЭБ.
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Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границ России с Абхазией
Готовность Абхазии принять россиян оценили в Москве. Мишустин подписал распоряжение об открытие российско-абхазской границы.
Политика Сегодня вчера в 08:13
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru 14:38
Политика
Советник Трампа выступил с угрозами в адрес России
Россия «заплатит цену», если подтвердятся слухи о ее «сговоре» с боевиками в Афганистане, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Взгляд.ру 19:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Экономика
Экономисты оценили возможность «черного августа» в России
Как сообщает ToDay News Ufa, причиной таких прогнозов является то, что в понимании россиян август ассоциируется с экономическими потрясениями, произошедшими в 1998 году.
ToDay News Ufa 17:15
Технологии
Вышла коллекция плюшевых героев Cyberpunk 2077
CyberSport.ru 15:05
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Технологии
SpaceX запросила увеличение числа абонентов для Starlink до 5 млн
Увеличение числа абонентов для сети интернет Starlink до 5 млн запросила у американской федеральной комиссии по связи (FCC) компания SpaceX, сообщил 2 августа американский телеканал CNBC.
ИА Красная Весна 10:32
Футбол
Игнашевич после 0:1 с «Шинником»: «Рязанцева, безусловно, не хватает»
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги матча Олимп-ФНЛ с «Шинником» (0:1). – Было очень много моментов и у одних, и у других ворот.
Sports.ru 21:15
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия 20:53
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Хельсинки, 2 августа 2020, 19:59 — REGNUM Политик Санна Марин, которая является премьер-министром Финляндии, вышла замуж за спортсмена Маркуса Райкконена (футболист).
REGNUM 12:59
Политика
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости 20:05
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
РИА Новости 15:24
Космос
Таджикские астрофизики спрогнозировали приближение к Земле астероида
Sng.fm вчера в 05:39
Армия и оружие
Эксперты объяснили невозможность долгого режима тишины в Донбассе
Каждая из соперничающих сторон хочет прекращения огня, но только если оно приведет к заключению мира на их условиях, поэтому все участники предпочитают терпеть продолжающиеся военные действия и не готовы прекратить стрельбу на условиях, которые им кажутся невыгодными, объясняют авторы доклады.
РБК 22:00
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Авто
Аналитики Morgan Stanley допускают рост акций Tesla до 2 500 долларов
Напомним, сегодня стоимость одной акции составляет 1 500 долларов.
Car.ru 31 июля в 00:18