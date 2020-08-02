Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.

с чего всё началось

Перерасчет накопительных пенсий происходит раз в год 1 августа — выплаты увеличиваются при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, отмечают в ПФР.

Накопительные пенсии россиян в 2020 году резко увеличатся

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