Экономика
АБННакопительные пенсии россиян в 2020 году резко увеличатся
Перерасчет накопительных пенсий происходит раз в год 1 августа — выплаты увеличиваются при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, отмечают в ПФР.
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с чего всё началось
Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.Ведомостивчера в 16:45
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Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами
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