С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Если пенсионер позже захочет продолжить трудовую деятельность, индексацию ему не отменят, добавил он.

ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

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