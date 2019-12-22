Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Если пенсионер позже захочет продолжить трудовую деятельность, индексацию ему не отменят, добавил он.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Раскрыта схема, как отказ от повышения выплат работающим пенсионерам ударит по экономике

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Известия00:19

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В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

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Глава ПФР рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

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Российская газетавчера в 19:00
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