Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. О том, как именно происходит перерасчет, в интервью «Российской газете» рассказал 22 декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

Раскрыта схема, как отказ от повышения выплат работающим пенсионерам ударит по экономике

URA.Ru03:25

Глава ПФР рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 03:57
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
РБК 04:12
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн

По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан "красных дьяволов" за €40 миллионов.
Газета.Ru 04:22
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
RT на русском 03:12
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
Энергетика

«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину

В документе указано, что «стороны рассмотрят возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».
РБК вчера в 07:40
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия

Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве

По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Газета.Ru 03:06
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая положена ему после ухода с поста главы государства.
Украина.ру 04:17
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
Общество

В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ

РИА Новости 02:28
Общество

Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика.
ТАСС 02:40
Космос

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Интерфакс 20 декабря в 07:52
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Происшествия

Задержан виновник смертельного ДТП на «Скандинавии»

В результате ДТП два человека погибли и один пострадал. Виновника аварии задержали, против него возбуждено уголовное дело.
Невские Новости 03:49
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Футбол

Губерниев записал видеообращение к Сёмину

Чемпионат 02:22
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
ФАН вчера в 17:37
Происшествия

Массовая драка рыбаков произошла в Приморье

Народные новости вчера в 23:49
Политика

Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей

Шанс (г. Абакан) 03:33
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
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