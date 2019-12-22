Экономика
КоммерсантъПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Если пенсионер позже захочет продолжить трудовую деятельность, индексацию ему не отменят, добавил он.
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с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газетавчера в 19:00
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