Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Если пенсионер позже захочет продолжить трудовую деятельность, индексацию ему не отменят, добавил он.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

Глава ПФР рассказал, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

Глава ПФР раскрыл, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

URA.Ruвчера в 20:55

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27
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Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

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