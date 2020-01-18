Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов. Он рассказал, что через два года средний размер пенсий в стране составит 18 290 рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

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Российская газета17 января в 19:00

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REGNUM18 января в 02:13

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

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ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23
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Технологии

Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

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Общество

Мордашов планирует создать российский аналог Amazon

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Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти

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Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
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Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета 18 января в 21:32
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Врачи сообщили о пользе черного кофе для уровня сахара при диабете

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Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

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«Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу

«Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.
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В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе

Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
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Рыбные палочки и «сурими» могут вызвать рак

Уфимские Заметки вчера в 11:52
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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