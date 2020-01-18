Экономика
РИА НовостиПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов. Он рассказал, что через два года средний размер пенсий в стране составит 18 290 рублей.
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с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газетавчера в 19:00
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