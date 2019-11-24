Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПФР рассказал об индексации неиспользованного маткапитала

Программа материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию неиспользованной суммы. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). Отмечается, что маткапитал индексируется автоматически на размер годовой инфляции.
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В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ru06:42

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газета00:00

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК04:30

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°03:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции

News.ru03:49

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости03:02

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда04:36
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Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

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Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.
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