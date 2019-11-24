Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.

с чего всё началось

Программа материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию неиспользованной суммы. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). Отмечается, что маткапитал индексируется автоматически на размер годовой инфляции.

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