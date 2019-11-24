Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Политика Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие Осужденный в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, призвал вернуть Киеву ядерное оружие.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Эстония призвала объединиться против агрессии России Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.

Политика Названа «настоящая причина» чеченской войны В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Спорт Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к России, но мы самая опозорившаяся страна в истории спорта.