Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

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Госдума одобрила рост пенсий и маткапитала

Порецкие вестивчера в 01:14

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Онлайн Тамбов.ру24 ноября в 08:30

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Телеканал 360°24 ноября в 03:56

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

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В Удмуртии 30 семей направили маткапитал в счет будущей пенсии мамы

Сусанин23 ноября в 06:59
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
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Киев надеется на новые санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
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Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»

Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
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Ковалев вызвал Альвареса на реванш и назначил дату

Российский боксер Сергей Ковалев хочет вновь сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Названа «настоящая причина» чеченской войны

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
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«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
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Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

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