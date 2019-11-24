Экономика
РИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Онлайн Тамбов.ру24 ноября в 08:30
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Политика
Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие
Осужденный в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, призвал вернуть Киеву ядерное оружие.
Культура
В Эрмитаже открылся XIV Медиафорум «Диалог культур»
Около 400 молодых журналистов прибыли в Санкт-Петербург для участия в XIV Медиафоруме «Диалог культур».
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Елена Зеленская решила продать с молотка скандальное желтое платье
О желании продать свой скандальный желтый наряд первая леди страны сообщила 25 ноября на собственной странице в Instagram.
Происшествия
В Воркуте толстый енот застрял на кухне в вентиляции
Политика
Киев надеется на новые санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Единоборства
Ковалев вызвал Альвареса на реванш и назначил дату
Российский боксер Сергей Ковалев хочет вновь сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Политика
Эстония призвала объединиться против агрессии России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Армия и оружие
ВКС России запустили на орбиту военный спутник
Воздушно-космические силы России успешно провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщили в Минобороны.
Общество
Полиция начала разгон протестующих в Тбилиси
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Хоккей
«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России
«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Общество
Врачи предупредили об опасности переедания мандаринов
Здоровье
Елена Малышева назвала главные заболевания офисных работников
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к России, но мы самая опозорившаяся страна в истории спорта.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Футбол
Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место
Футбол
Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги чемпионов?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер Донецк состоится во вторник 26 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Этихад.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.