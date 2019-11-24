Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПФР рассказал об индексации неиспользованного маткапитала

Программа материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию неиспользованной суммы. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). Отмечается, что маткапитал индексируется автоматически на размер годовой инфляции.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

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Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

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Московский Комсомолецвчера в 01:55

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

В Удмуртии 30 семей направили маткапитал в счет будущей пенсии мамы

Сусанин23 ноября в 06:59
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Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

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В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

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«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты.
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

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Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
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Украинские военные провели в Донбассе учения танковых подразделений

Вооруженные силы Украины провели в Донбассе учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.
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Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

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Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
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По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
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