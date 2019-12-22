С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.

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