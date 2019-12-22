Экономика
РИА НовостиПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.
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с чего всё началось
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.Российская газетавчера в 19:00
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Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
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Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Российские биатлонисты Ирина Старых и Карим Халили отобрались в команду на январские этапы Кубка мира.
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«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Общество
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Дорожные инспекторы изучат видео со съемок клипа рэпера Ziroy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
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Специалисты назвали реальное количество половых актов, чтобы не получить рак простаты.
Технологии
В сеть выложили обработанное видео тестов Half-Life Alyx
Экономика
Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
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Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
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Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
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Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
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На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.