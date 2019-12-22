Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ru04:48

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не согласилась со своими польскими коллегами относительно взглядов на Вторую мировую войну.
Коммерсантъ 05:58
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления

Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
МонаВиста 20 декабря в 10:00
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

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Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости 20 декабря в 20:23
Гаджеты

EMUI 10 уже пользуются 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor

В китайской компании официально сообщили, что EMUI 10 уже пользуются более 10 млн владельцев смартфонов Huawei и Honor.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
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«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию

Спорт-Экспресс 15:12
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
РБК 16:29
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН 11:44
Политика

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
РБК 20 декабря в 18:17
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Биатлон

Старых и Халили отобрались на январские этапы Кубка мира

Российские биатлонисты Ирина Старых и Карим Халили отобрались в команду на январские этапы Кубка мира.
Sports.ru вчера в 07:23
Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
РИА Новости 16:04
Авто

Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
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Общество

ГИБДД изучит видео съемок клипа, ставших причиной пробок в Москве

Дорожные инспекторы изучат видео со съемок клипа рэпера Ziroy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
Российская газета 14:09
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Назвали количество половых актов, чтобы не получить рак простаты

Специалисты назвали реальное количество половых актов, чтобы не получить рак простаты.
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Технологии

В сеть выложили обработанное видео тестов Half-Life Alyx

REGNUM 20 декабря в 11:57
Экономика

Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
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Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
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Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Опубликованы изображения нового Volkswagen Caddy

Немецкий автопроизводитель опубликовал в Сети дизайн-скетчи новой генерации своей коммерческой модели Volkswagen Caddy и его грузовой версии Caddy Cargo.
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Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 08:42
Политика

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
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