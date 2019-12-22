Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

URA.Ru04:48

Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

ТАСС00:57

В ПФР пояснили, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

RT на русском00:27

ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РБК00:44

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

РИА Новости 08:37
Общество

В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже.
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Kia готовит новый компактный кроссовер Sonet

Компания KIA активно приступила к разработке нового небольшого кроссовера.
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Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера

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Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

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РИА Новости 05:51
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
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Шоу-бизнес

Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
РЕН ТВ вчера в 11:54
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

Lenta.ru 10:14
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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
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Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 20 декабря в 10:05
Кино

Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Драма "Елена" "выдающегося современного российского режиссера" Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия.
Российская газета 09:04
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
РБК 09:00
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:00
Хоккей

ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»

«Витязь» в домашней игре крупно уступил московскому ЦСКА. Матч регулярного сезона КХЛ завершился со счетом 6:1 в пользу гостей.
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Армия и оружие

Латвийский парламентарий оценил вероятность конфликта между РФ и НАТО

Интенсивные военные учения НАТО в Польше и странах Балтии говорят о том, что Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, заявил Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря на брифинге для иностранных военных атташе.
Народные новости 10:15
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Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
Ugpressa.ru вчера в 03:29
Общество

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Lenta.ru вчера в 14:48
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Происшествия

В Великобритании убийца зарезал двух человек

В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
REGNUM 10:32
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 19 декабря в 07:39
Спорт

Непомнящий выиграл этап Гран-при и отобрался на турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем четвертого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме и завоевал путевку на турнир претендентов.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
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