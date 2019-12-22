Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров. По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.
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с чего всё началось

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газетавчера в 19:00

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ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Известия00:19

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

РИА Новостивчера в 23:17

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Российская газетавчера в 19:00
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Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

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