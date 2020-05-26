с чего всё началось

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

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Армия и оружие Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане "Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил подготовку площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Дербент и Хасавюрт (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении. 3

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Политика Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.

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Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 85

Политика Кремль считает недопустимыми обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе Россия обеспокоена продолжающимися обстрелами в Донбассе со стороны ВСУ на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами. 12

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